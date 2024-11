Serviços crescem 1% em setembro e atingem nível mais alto da série

O setor de serviços cresceu 1% na passagem de agosto para em setembro e renovou seu nível mais alto na série histórica, superando o pico alcançado em julho, segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira.

Com isso, o volume de serviços está 16,4% acima do patamar observado em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia.

Das cinco atividades investigadas pela pesquisa, quatro registraram alta em outubro. Em termos de variação, os serviços profissionais, administrativos e complementares lideraram com alta de 1,4%, seguidos por serviços de informação e comunicação (1,0%), transportes, armazenagem e correio (0,7%) e serviços prestados às famílias (0,4%).

No campo negativo, o único recuo do mês foi em outros serviços, com queda de 0,3%.

Setor aquecido

Segundo Rodrigo Logo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, diversos setores contribuíram para o desempenho positivo em setembro. Entre os destaques estão as empresas de engenharia, a produção de festivais musicais - como o Rock in Rio, que movimentou a cidade do Rio de Janeiro -, o transporte dutoviário e a edição de livros com impressão integrada.

Também houve crescimento em áreas como tecnologia da informação, agenciamento de espaços publicitários em mídias digitais, plataformas de e-commerce e administração de cartões de desconto e programas de fidelidade.

"A conjuntura econômica pode até potencializar o crescimento dos serviços, mas não explica sozinha o bom desempenho do setor", afirmou Rodrigo.

Das 27 unidades da federação investigadas, 16 registraram expansão do setor de serviços em setembro frente ao mês anterior. São Paulo e Rio de Janeiro lideraram os ganhos.

Efeito Rock in Rio

Segundo Lobo, São Paulo se destacou em setembro pelo bom desempenho de empresas inovadoras de grande receita, como as de TI, agenciamento de publicidade em mídias sociais, administração de programas de fidelidade e plataformas de e-commerce. Já no caso do Rio de Janeiro, o destaque em setembro foi o festival musical de grandes proporções na capital.