Salário mínimo de 2026 será de R$ 1.630, prevê governo

O salário mínimo em 2026 será de R$ 1.630, prevê o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A equipe econômica divulgou a estimativa na tarde desta terça-feira, 15.

O valor considera a política de valorização do salário mínimo, composta pela soma de dois indicadores: o Índice Nacional de Preço dos Consumidores (INPC) dos últimos 12 meses até novembro e o Produto Interno Bruto (PIB) consolidado de dois anos anteriores, limitado a 2,5%. Em 2024, o crescimento econômico totalizou 3,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além de servir como referência para o reajuste do piso do mínimo, esse valor impacta diretamente benefícios sociais como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por isso, o aumento anual pressiona as contas públicas.

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

A previsão do governo é que o salário mínimo em 2026 seja de R$ 1.630.

Como é feito o cálculo do salário mínimo?

O reajuste anual do salário mínimo é composto pela soma do:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro;

Índice de crescimento real do produto interno bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

No entanto, o crescimento real do salário mínimo fica limitado a 2,5%. Na prática, mesmo com uma alta de 3% do PIB, por exemplo, o reajuste real será de 2,5%.

Essa política valerá até que outra lei a modifique.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2025

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo entre 1994 e 2025 foi nos seguintes valores: