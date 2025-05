IBGE divulga mapa-mundi 'invertido' que coloca o Brasil acima dos EUA e Europa

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criou um novo modelo de mapa-múndi, que representa o planeta de forma invertida ao formato tradicional. Nesta versão, o hemisfério Sul aparece na parte superior, e o Brasil fica acima dos Estados Unidos e Europa.

"A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no Brics e Mercosul e na realização da COP 30 no ano de 2025", disse Marcio Pochmann, presidente do IBGE, ao anunciar o novo mapa, na noite de quarta, 7.

O mapa ressalta países que integram blocos que o Brasil faz parte, como a Argentina, Angola, África do Sul, China e Rússia.

Entenda os mapas 'invertidos'

Colocar o norte na parte de cima dos mapas é uma convenção geográfica, adotada na maioria dos casos, especialmente por órgãos internacionais sediados nos Estados Unidos e Europa.

No entanto, como a Terra é redonda, outras representações dos continentes em mapas de duas dimensões são possíveis. O símbolo da ONU, por exemplo, coloca o Polo Norte ao centro. Na China e em outros países asiáticos, representações com a Ásia no lado esquerdo do mapa, mais perto do centro, são comuns.

Em 2024, o IBGE havia lançado outro mapa que colocava o Brasil ao centro, mas com a representação tradicional, com o norte no topo da imagem. Veja abaixo.