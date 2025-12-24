Fim de ano puxa consumo e faturamento de bares e restaurantes cresce 6%

As comemorações de final de ano impulsionaram o desempenho de bares e restaurantes no Brasil em dezembro. Um levantamento da Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo, divulgado à EXAME, aponta que o faturamento do setor cresceu 6% entre os dias 1º e 21 de dezembro de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O estudo indica que o aumento da receita foi acompanhado por mudanças no comportamento do consumidor. No intervalo analisado, o ticket médio dos restaurantes avançou 17%, sinalizando que os clientes passaram a gastar mais por visita, além de frequentar os estabelecimentos com maior regularidade.

Segundo a pesquisa, o crescimento está associado principalmente às confraternizações corporativas, encontros entre amigos e celebrações familiares, comuns no fim do ano. Esses eventos tendem a elevar o consumo de refeições compartilhadas, bebidas e itens de maior valor agregado.

Dezembro concentra maior fluxo e consumo no food service

Historicamente, dezembro é considerado um mês estratégico para o setor de food service. O pagamento do 13º salário, a realização de eventos empresariais e o aumento da socialização contribuem para o crescimento do fluxo de clientes em bares e restaurantes.

Em 2025, o levantamento reforça essa tendência, ao indicar um consumidor mais disposto a investir em experiências completas fora de casa. A elevação do ticket médio sugere não apenas maior demanda, mas também um padrão de consumo mais elevado durante o período festivo.

“O avanço do ticket médio indica um consumidor mais confiante e disposto a gastar em momentos de celebração”, afirma Bruno Primati, diretor de Food Service da Linx. Segundo ele, a adoção de tecnologia tem sido fundamental para apoiar a gestão em períodos de pico, com impacto no controle operacional, no gerenciamento de estoques e na redução de perdas.