Os preços que mais subiram em 2025: do Uber e 99 ao café

A inflação no Brasil desacelerou e deve encerrar 2025 abaixo da expectativa do mercado no início do ano. Mesmo em um cenário mais benigno, alguns itens registraram altas expressivas e acima da média geral.

Segundo dados do IPCA-15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os maiores aumentos no acumulado do ano foram observados nos preços de transporte por aplicativo (45,38%), café moído (41,84%) e pimentão (29,93%).

Outros destaques de alta foram chocolate em barra e bombom (27,84%) e joias (27,04%), que completam o ranking dos cinco itens com maior variação positiva em 2025.

O motivo da alta dos dois principais itens são distintos. A alta dos preços da Uber e 99 é justificada pela AMOBITEC, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa plataformas de transporte, pela política de preços dinâmicos com base na demanda e disponibilidade de motoristas, o que pode gerar variações pontuais.

No caso do café moído, o preço foi pressionado, principalmente no primeiro semestre, pela alta internacional do grão, causada por uma redução da oferta global, segundo análise do IBGE.

Abacate, laranja e feijão lideram quedas de preços no ano

Na outra ponta, produtos de alimentação puxaram o índice para baixo. Os principais recuos foram registrados por abacate (-44,82%), laranja-lima (-35,33%) e feijão preto (-31,82%).

Também apresentaram forte queda: batata-inglesa (-27,70%), arroz (-26,04%), laranja-pera (-24,72%) e alho (-12,24%).

Entre os 10 itens que mais caíram no ano, todos pertencem ao grupo de alimentação no domicílio, ou seja, produtos comprados em supermercados para consumo em casa. Esse grupo teve alta de apenas 1,94% no acumulado de 2025.

Em algumas capitais, como Rio de Janeiro e Goiânia, o indicador chegou a registrar deflação — quando os preços, em vez de subirem, recuam ao longo do tempo.

Os 10 produtos que mais subiram em 2025

# Produto Variação (%) 1 Transporte por aplicativo 45,38 2 Café moído 41,84 3 Pimentão 29,93 4 Chocolate em barra e bombom 27,84 5 Joia 27,04 6 Café solúvel 25,20 7 Manga 24,68 8 Chocolate e achocolatado em pó 21,79 9 Peixe-anchova 16,17 10 Mandioca (aipim) 15,21

Os 10 produtos que mais caíram em 2025

# Produto Variação (%) 1 Abacate -44,82 2 Laranja - lima -35,33 3 Feijão - preto -31,82 4 Limão -29,64 5 Batata-inglesa -27,70 6 Arroz -26,04 7 Laranja - pera -24,72 8 Azeite de oliva -20,90 9 Feijão - macaçar (fradinho) -13,45 10 Alho -12,24

