Rio Grande do Sul tem alerta vermelho para tempestades nesta quarta-feira, 7

O Rio Grande do Sul está em alerta vermelho para tempestades nesta quarta-feira, 7, com previsão de fortes chuvas, ventos intensos e possibilidade de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que a chuva pode superar 60 mm por hora ou 100 mm em um dia, com ventos acima de 100 km/h, especialmente na região da Campanha e municípios vizinhos, áreas mais afetadas pelo fenômeno.

Centro-Oeste gaúcho também está em alerta

Além disso, a região Centro-Oeste (Campanha, Fronteira Oeste e Sul) está sob alerta amarelo, com chuvas de até 30 mm por hora e ventos entre 40 km/h e 60 km/h, válidos das 10h de quarta até 5h de quinta-feira. O alerta abrange também o Vale do Rio Pardo, Noroeste e parte da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Frente fria e massa de ar quente intensificam instabilidade

A instabilidade é causada pela combinação de uma massa de ar quente e úmida com a aproximação de uma frente fria, favorecendo a formação de nuvens carregadas e temporais com risco de alagamentos, queda de árvores e cortes de energia. A Metsul Meteorologia destaca o risco de inundações rápidas em rios e arroios do estado.

Recomendações de segurança

Recomenda-se atenção redobrada durante o período crítico:

Evitar abrigo sob árvores

Não usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada

Acompanhar atualizações dos alertas meteorológicos

O INMET reforça que a população deve seguir orientações da Defesa Civil e manter-se em locais seguros.