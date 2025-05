O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em maio em 0,36%, desaceleração de 0,07 ponto percentual em relação a abril, quando o índice registrou alta de 0,43%.

O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,44%.

O acumulado do ano fechou o mês em 2,80%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses caiu para 5,40%. Em maio de 2024, o IPCA-15 havia registrado um aumento de 0,44%.

Alta de energia elétrica e medicamentos puxam alta do IPCA-15

De acordo com o IBGE, o desempenho foi puxado, principalmente, pela alta da energia elétrica residencial, que registrou variação de 1,68% influenciada pela mudança na bandeira tarifária. O item teve impacto positivo de 0,06 ponto percentual no índice do mês.

Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento em maio, com destaque para vestuário (0,92%), saúde e cuidados pessoais (0,91%) e habitação (0,67%). O maior impacto no índice geral veio de saúde e cuidados pessoais (0,12 ponto percentual), seguido por habitação (0,10 ponto percentual). Por outro lado, transportes sofreu a principal queda (-0,29%), com impacto negativo de -0,06 ponto percentual no índice.

As outras variações foram: despesas pessoais (0,50%), alimentação e bebidas (0,39%), comunicação (0,27%), educação (0,09%) e artigos de residência (-0,07%). Em impacto, oscilaram entre 0,09 ponto percentual de alimentação e bebidas e 0,00 ponto percentual de artigos de residência.

Na saúde e cuidados pessoais, a alta de 0,91% foi puxada pelos produtos farmacêuticos (1,93%), reflexo da autorização para reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos a partir de 31 de março.

No grupo habitação, a energia elétrica residencial registrou alta de 1,68%, com impacto de 0,06 ponto percentual — o maior efeito individual no índice. A bandeira tarifária amarela, vigente desde maio, adicionou uma cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Além disso, foram aplicados reajustes tarifários regionais: 2,07% em Salvador, a partir de 22 de abril; 3,33% em Recife, desde 29 de abril; e redução de 1,68% em Fortaleza, a partir de 22 de abril.

Preço dos alimentos desacelera

No grupo alimentação e bebidas, a alta desacelerou de 1,14% para 0,39%. Caíram os preços do tomate (-7,28%), arroz (-4,31%) e frutas (-1,64%). Por outro lado, subiram batata-inglesa (21,75%), cebola (6,14%) e café moído (4,82%). O preço do lanche avançou 0,84%, abaixo dos 1,23% registrados em abril.

IPCA-15 sobe todas as capitais pesquisadas

Regionalmente, a maior variação foi registrada em Goiânia (0,79%), por conta das altas do etanol (11,84%) e da gasolina (4,11%). Já o menor resultado ocorreu em Curitiba (0,18%), que apresentou queda nos preços da passagem aérea (10,13%) e das frutas (4,13%).

Região Peso Regional (%) Variação Mensal (%) Variação

Acumulada (%) Abril Maio Ano 12 meses Goiânia 4,96 -0,13 0,79 2,62 5,70 Fortaleza 3,88 0,34 0,66 2,67 5,36 Belém 4,46 0,33 0,65 3,02 5,25 Porto Alegre 8,61 0,88 0,63 3,27 5,29 Belo Horizonte 10,04 0,36 0,42 2,83 5,92 São Paulo 33,45 0,56 0,28 2,76 5,59 Brasília 4,84 -0,02 0,26 2,64 5,16 Rio de Janeiro 9,77 0,37 0,24 2,58 5,27 Recife 4,71 0,34 0,22 2,57 4,28 Salvador 7,19 0,27 0,20 2,70 4,68 Curitiba 8,09 0,51 0,18 3,11 5,51 Brasil 100,00 0,43 0,36 2,80 5,40 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de abril a 15 de maio de 2025 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 18 de março a 14 de abril de 2025 (base).

Qual foi o resultado do IPCA-15 de maio de 2025?

IPCA-15 de maio: 0,36 %

IPCA-15 no ano: 2,50 %

IPCA-15 nos 12 meses: 5,40%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.