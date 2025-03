IPCA-15 fica em 0,64% em março, pressionado por preço dos alimentos e combustíveis

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), indicador que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em março em 0,64%, desaceleração de 0,59 ponto percentual em relação a fevereiro, quando o índice registrou alta de 1,23%. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,70%.

O IPCA-15 acumula alta de 5,26% nos últimos 12 meses, acima dos 4,96% observados nos 12 meses acumulados até fevereiro. O dado mantém a inflação acima da meta definida pelo Banco Central. Em março de 2024, o IPCA-15 foi de 0,36%.

Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado, principalmente, pelos grupos de Alimentação e bebidas, com alta de 1,09% e impacto de 0,24 p.p. no índice geral, e Transportes, que subiu 0,92% e exerceu influência de 0,19 p.p.. Juntos, os dois grupos respondem por cerca de 2/3 do resultado de março.

IPCA-15 e IPCA-E - Variação e impacto nos grupos Grupo Variação Mensal (%) Impacto Variação Acumulada (%) (p.p.) Janeiro Fevereiro Março Março Trimestre 12 meses Índice Geral 0,11 1,23 0,64 0,64 1,99 5,26 Alimentação e bebidas 1,06 0,61 1,09 0,24 2,78 7,30 Habitação -3,43 4,34 0,37 0,06 1,13 3,93 Artigos de residência 0,72 0,38 0,03 0,00 1,13 1,84 Vestuário 0,46 -0,08 0,28 0,01 0,65 3,32 Transportes 1,01 0,44 0,92 0,19 2,39 5,35 Saúde e cuidados pessoais 0,64 0,54 0,35 0,05 1,54 5,61 Despesas pessoais 0,40 0,01 0,81 0,08 1,22 5,41 Educação 0,25 4,78 0,07 0,00 5,12 6,30 Comunicação 0,15 -0,06 0,32 0,01 0,41 1,78 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

Preço dos alimentos segue em alta

A alta de preços no setor alimentício voltou a exercer pressão sobre o IPCA-15, prévia da inflação oficial. A alimentação no domicílio subiu 1,25% em março, acelerando frente ao 0,63% registrado em fevereiro .

Entre os itens que mais contribuíram para a alta estão o ovo de galinha (19,44%), o tomate (12,57%), o café moído (8,53%) e as frutas (1,96%).

A alimentação fora do domicílio também subiu, de 0,56% em fevereiro para 0,66% em março . A principal contribuição veio da alta nas refeições servidas em restaurantes, que passaram de 0,43% para 0,62%.

O item lanche teve leve desaceleração, passando de 0,77% para 0,68% no período.

Alta no preço do óleo diesel

O grupo de Transportes também exerceu forte influência no índice geral, impulsionado principalmente pelos combustíveis.

A alta média dos combustíveis foi de 1,88% , com destaque para o aumento da gasolina, do etanol e do óleo diesel.

O óleo diesel teve variação de 2,77%, enquanto o etanol subiu 2,17%. A gasolina, por sua vez, registrou aumento de 1,83% e foi o item que mais pesou no índice geral, com impacto de 0,10 ponto percentual. O gás veicular também subiu, com variação de 0,08%.

O item trem registrou alta de 1,90% no mês, refletindo o reajuste de 7,04% nas tarifas no Rio de Janeiro, válido desde 2 de fevereiro . O impacto dessa mudança no índice do estado foi de 4,25%.

Todas as capitais tiveram alta de preços na prévia de março

Regionalmente, todas as capitais pesquisadas tiveram alta em março. A maior variação foi registrada em Curitiba (1,12%), por conta das altas da gasolina (7,06%) e do etanol (6,16%). Já o menor resultado ocorreu em Fortaleza (0,34%), que apresentou queda nos preços da energia elétrica residencial (-1,69%) e da gasolina (-0,90%).

IPCA-15 e IPCA-E - Variação nas regiões Região Peso Regional (%) Variação Mensal (%) Variação Acumulada (%) Janeiro Fevereiro Março Trimestre 12 meses Curitiba 8,09 0,16 1,11 1,12 2,41 5,47 Brasília 4,84 0,26 1,34 0,78 2,39 5,73 Porto Alegre 8,61 -0,13 1,08 0,78 1,73 4,60 Rio de Janeiro 9,77 0,00 1,32 0,63 1,96 5,11 Belém 4,46 0,01 1,39 0,62 2,02 4,87 Belo Horizonte 10,04 0,13 1,27 0,62 2,04 5,89 São Paulo 33,45 0,09 1,20 0,60 1,90 5,32 Salvador 7,19 0,28 1,36 0,58 2,23 5,43 Recife 4,71 0,06 1,49 0,43 1,99 4,61 Goiânia 4,96 0,53 0,99 0,41 1,95 5,38 Fortaleza 3,88 0,21 1,10 0,34 1,66 4,57 Brasil 100,00 0,11 1,23 0,64 1,99 5,26 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

Qual foi o resultado do IPCA-15 de março de 2025?

IPCA-15 de março: 0,64 %

IPCA-15 no ano: 1,99 %

IPCA-15 nos 12 meses: 5,26%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.