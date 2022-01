Preços ao produtor nos EUA têm alta moderada em dezembro

A alta dos preços ao produtor nos Estados Unidos desacelerou em dezembro, uma vez que os custos de bens caíram em meio a sinais de que o aperto das cadeias de oferta começa a diminuir, em possível sinal de que a inflação provavelmente atingiu o pico.

O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% no mês passado, depois de saltar 1,0% em novembro. Os preços de serviços no atacado tiveram alta de 0,5%, puxando o acréscimo do índice cheio, após avanço de 0,9% em novembro.

Os preços de bens caíram 0,4%, depois de elevação de 1,1% no mês anterior, pressionados por quedas em alimentos no atacado e energia. Excluindo alimentos e energia, os preços de bens subiram 0,5%, após alta de 0,8% em novembro.

Nos 12 meses até dezembro, o índice de preços ao produtor acumulou alta de 9,7%, ante 9,8% em novembro.

Economistas consultados pela Reuters projetavam ganho de 0,4% na comparação mensal e de 9,8% no ano.