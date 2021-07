Preços ao produtor nos EUA aumentam mais que o esperado em junho

Os preços ao produtor nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em junho, sugerindo que a inflação pode permanecer alta, já que a demanda robusta alimentada pela recuperação da economia continua pressionando a cadeia de abastecimento.

Juros, dólar, inflação, BC, Selic. Entenda todos os termos da economia. Assine a EXAME

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 1,0% no mês passado, após alta de 0,8% em maio, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. No acumulado de 12 meses até junho, o índice apresentou alta de 7,3%. Esse foi o maior aumento ano a ano desde novembro de 2010, seguido de um avanço de 6,6% em maio.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice aumentaria 0,6% em junho e 6,8% em comparação com o ano anterior.