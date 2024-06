Posse de Magda Chambriard na Petrobras terá a presença de Lula

A Petrobras realiza nesta quarta-feira, 19, a cerimônia de posse da presidente Magda Chambriard. O evento, que acontece Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), no Rio de Janeiro, terá a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A solenidade pode ser assistida ao vivo, a partir das 15h30, aqui.

Magda Chambriard substitui Jean Paul Prates, que foi demitido há pouco mais de um mês do comando da estatal. Na última sexta-feira, a nova presidente já começou a mexer nas equipes da Petrobras, indicando três nomes para as diretorias executivas. São elas: Renata Baruzzi (Diretoria Executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação); Sylvia dos Anjos (Diretoria Executiva de Exploração e Produção) e Fernando Melgarejo (Diretoria de Relacionamento com Investidores).

As indicações de Magda ainda precisam ser aprovadas internamente. Enquanto isso, os diretores atuais permanecem nas vagas.

Quem é Magda Chambriard?

Mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ, Magda começou a carreira na própria Petrobras, em 1980, na área de produção, onde permaneceu por 22 anos. Ela também foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 2012 e 2016. Segundo seu perfil no Linkedin, Chambriard atuava como diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desde abril de 2021.

Ela também é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018.

Nomes especulados para a Petrobras

Outros nomes foram especulados para o cargo na Petrobras, como do atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti também foi citada como um possível nome, assim como Bruno Morettim que é secretário de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil, ligado ao ministro Rui Costa.