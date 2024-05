Petrobras: Lula demite Jean Paul Prates e deve nomear Magda Chambriard

Depois de uma série debates sobre a eventual saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras, a demissão se confirmou. Nesta terça-feira, 14, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a exoneração de Prates do cargo. Com a saída, Lula deve nomear Magda Chambriard, ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no governo Dilma Rousseff, para chefiar a estatal.

O nome de Chambriard foi antecipado pela EXAME em março. A notícia da demissão foi adiantada pelo O Globo e confirmada pela EXAME.

Desde que Prates anunciou uma postura mais cautelosa em relação aos dividendos, e em seguida o excedente que poderia ir para pagamentos extraordinários ser colocado na reserva de capital, a companhia vinha sofrendo na bolsa. No último balanço divulgado, a empresa anunciou a distribuição de R$ 13,45 bilhões em dividendos. As ações foram negociadas em queda de 2% no pregão desta terça-feira, 14.

Nesta noite, a ADR da Petrobras cai 5,4% nas negociações pós-mercado de Nova York, após notícia da saída de Prates.

Demissão planejada?