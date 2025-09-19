PIB do Paraná cresce 3,8% no primeiro semestre, puxado pelo agro e serviços

O Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 3,8% no primeiro semestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) adiantados com exclusividade à EXAME.

Em valores monetários, o PIB do Estado alcançou R$ 403 bilhões no acumulado do 1º semestre. Considerando esse valor, o Paraná atingiu uma participação de 6,51% no PIB brasileiro, acima do peso de 6,45% observado no 1º semestre de 2024.

De janeiro a junho de 2025, a agropecuária paraense cresceu 13,56%, puxada pela alta das safras de soja e milho.

O setor de serviços, com alta de 2,46%, também foi importante para o resultado por representar quase um terço do PIB do estado. A indústria estadual avançou 3,43% no período.

Na comparação com a economia brasileira, o Paraná cresceu acima da média nacional, que avançou 2,5% no mesmo recorte. Segundo dados do último relatório do Sistema de Contas Regionais (SCR) do IBGE, o estado é a quarta maior economia do Brasil.

Alta foi de 2,5% no 2º trimestre

O PIB do Paraná também cresceu 2,5% no 2º trimestre deste ano, em comparação a igual período de 2024, como resultado da expansão da agropecuária, que registrou incremento de 14,41%, indústria (1,18%) e serviços (1,48%).

O crescimento do total da economia paranaense é superior à taxa anotada pelo PIB nacional, que avançou 2,2% em termos reais no período de abril a junho de 2025.

Esse é um dos números que devem ser apresentados pelo governador Ratinho Junior nos próximos encontros com empresários e nas missões internacionais para atrair novos investimentos.

O crescimento da economia do Paraná, agora a quarta maior do Brasil, é um dos trunfos que estão sendo usados para apresentar seu nome de olho em 2026.