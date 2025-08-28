Brasil

No Paraná, 65% desaprovam Lula e 85% aprovam Ratinho Junior, diz estudo da Paraná Pesquisas

Os dois, no entanto, tiveram melhora da aprovação na comparação com as outras pesquisas

(Ricardo Stuckert / PR)

Redação Exame

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 14h56.

Um estudo do instituto Paraná Pesquisas avaliou as taxas de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Ratinho Junior (PSD) no estado do Paraná, e mostrou cenários opostos entre eles.

A pesquisa mostra que Lula tem forte desaprovação no estado: 65,4% desaprovam sua gestão, enquanto 31,1% a aprovam.

A desaprovação de Lula, no entanto, vem em queda. Em fevereiro, 69% rejeitavam o presidente, cerca de quatro pontos percentuais a mais do que hoje.

A maior rejeição de Lula se dá entre os eleitores com Ensino Superior (71,3%). Entre os paranaenses que estudaram até o Fundamental, ele tem a menor desaprovação, de 57,1%.

Ratinho com alta aprovação

Já Ratinho é aprovado por 85% dos entrevistados, e 11,6% o desaprovam. A taxa de satisfação com seu trabalho vem em alta: Em outubro de 2022, 73,9% o avaliavam de forma positiva.

Ratinho tem as melhores taxas de avaliação entre eleitores com mais de 60 anos (87,9%), e os que estudaram até o Ensino Fundamental (85,6%).

A pesquisa ouviu 1.550 eleitores no estado do Paraná, entre 23 e 27 de agosto de 2025. A margem de erros é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

