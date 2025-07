Paraná cresce 7% nos primeiros cinco meses de 2025, impulsionado pela indústria

A economia do Paraná cresceu 7% nos primeiros cinco meses de 2025. Com o resultado, o estado registrou o maior crescimento econômico do país no período, segundo estudo do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

A alta foi impulsionada pela indústria, que avançou 5,7% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, ficando atrás apenas do Pará, com 9,6%.

Além disso, o Paraná teve a segunda maior variação no acumulado de 12 meses, com um crescimento de 6,4% entre junho de 2024 e maio de 2025, em relação ao ano anterior.

O setor varejista do estado cresceu 3% nos primeiros cinco meses de 2025, enquanto a média nacional foi de 1,1%, conforme a Pesquisa Mensal do Comércio. O segmento de vendas de móveis e eletrodomésticos teve alta de 10,5%, e o turismo registrou crescimento de 5,7%.

Mercado de trabalho

O estado foi o terceiro que mais gerou empregos no Brasil entre janeiro e maio de 2025, com 84.882 novos postos formais de trabalho — o crescimento foi registrado em 81,7% das cidades do Paraná.

Depois do Paraná aparecem no ranking Santa Catarina (6,1%), Goiás (6%) e Pará (5,6%).

O Índice de Atividade Econômica Regional é uma das ferramentas utilizadas para medir o ritmo da economia e antecipa tendências do Produto Interno Bruto (PIB).