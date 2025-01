Pequim estabeleceu como meta para 2025 um crescimento econômico de cerca de 5%, conforme anunciado durante as reuniões de governo, as “Duas Sessões”, realizadas em 14 de janeiro. O Relatório do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Pequim apresentou medidas concretas para atingir o objetivo, que reflete um compromisso com a melhoria das condições de vida da população e o fortalecimento da economia local.

A meta de 5% representa, historicamente, um novo patamar baseado na recuperação econômica de 2024, indicando maior valor absoluto e incremento em comparação ao ano anterior. Em termos comparativos, a taxa global média de crescimento econômico nos últimos anos foi de cerca de 3%.

Países desenvolvidos, como Estados Unidos, registram taxas em torno de 3%, enquanto na zona do euro e no Japão o crescimento permanece abaixo de 1%. Por outro lado, países em desenvolvimento alcançam uma média de 4%. Com um PIB per capita de aproximadamente US$ 30.000, a meta de Pequim destaca-se como ambiciosa e superior à de regiões com níveis de desenvolvimento similares.

Políticas para sustentar o crescimento econômico

Para atingir esse objetivo, Pequim aposta em políticas econômicas robustas e bem alinhadas. Em 2025, a cidade contará com:

Maior regulação contra-cíclica;

Políticas fiscais ativas e monetárias flexíveis;

Medidas estruturais que reforçam a economia digital e verde.

A consistência nas políticas macroeconômicas, aliada à implementação de tarefas estratégicas e projetos do 14º Plano Quinquenal, será fundamental para criar um ambiente favorável à estabilidade e ao crescimento.

O plano também prevê explorar amplamente o potencial do mercado de Pequim, com investimentos em renovação urbana, tecnologias verdes e novas forças produtivas. [Grifar] Áreas como o consumo digital, os serviços para idosos e a economia verde devem continuar gerando novas demandas, alimentando o crescimento econômico e criando oportunidades no mercado.

Crescimento aliado à melhoria da qualidade de vida

A ligação entre o crescimento econômico e a qualidade de vida é central para Pequim. Mais de 50% do PIB local nos anos anteriores foi diretamente revertido em remuneração para os trabalhadores, enquanto cerca de 10% das receitas fiscais foram destinadas a gastos sociais.

A meta de crescimento de 5% busca consolidar essas conquistas, promovendo uma economia que não apenas avance, mas também beneficie diretamente a população. Segundo dados históricos, o crescimento econômico é a principal alavanca para o aumento da renda da população, mantendo uma relação de sincronia com os níveis de expansão econômica.

Sinais de confiança e reformas estruturais

Para que Pequim atinja sua meta de crescimento de cerca de 5% em 2025, será fundamental estabilizar os mercados imobiliário e acionário. Recentemente, observa-se maior atividade no mercado de ações, com transações mais frequentes, enquanto o mercado imobiliário registra aumento no entusiasmo dos compradores, refletido no crescimento das assinaturas de contratos. Esses sinais de aquecimento econômico indicam confiança renovada e são essenciais para sustentar a trajetória de crescimento projetada.

Além disso, reformas estruturais previstas para 2025 visam modernizar os mecanismos de incentivo em universidades, hospitais e institutos de pesquisa. A proposta é promover aumentos salariais proporcionais ao desempenho econômico, garantindo que os benefícios do crescimento cheguem diretamente à população. Esse alinhamento ampliará a capacidade de consumo e fortalecerá a economia doméstica.