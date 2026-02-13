'Teremos desempenho de nível humano na maioria das tarefas profissionais', diz CEO da Microsoft AI

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante. Para líderes, gestores e profissionais que constroem carreira em áreas como marketing, finanças, jurídico e gestão de projetos, a discussão agora é sobre velocidade e sobrevivência competitiva.

Segundo Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft para IA, a maioria — “senão todas” — as tarefas de trabalho administrativo poderá ser automatizada nos próximos 12 a 18 meses. A previsão não fala de um futuro abstrato, mas do ciclo estratégico atual. As informações foram retiradas de Business Insider.

‘Desempenho de nível humano’ nas tarefas profissionais

Na entrevista, Suleyman afirmou acreditar que a IA atingirá “desempenho de nível humano” na maior parte das atividades profissionais realizadas no computador.

Ele mencionou funções como advogado, contador, gerente de projetos e profissionais de marketing — áreas tradicionalmente consideradas especializadas e de alta qualificação.

“Trabalho de escritório, em que você está sentado diante de um computador… a maioria dessas tarefas será totalmente automatizada por uma IA nos próximos 12 a 18 meses”, afirmou.

A declaração reforça que não se trata apenas de automação de tarefas repetitivas, mas de atividades cognitivas que antes exigiam formação universitária e anos de experiência.

O que já está acontecendo na prática

Suleyman aponta que o movimento já é visível na engenharia de software. Segundo ele, profissionais da área utilizam “Codificação assistida por IA para a grande maioria da produção de código”.

Ele destacou que a relação com a tecnologia mudou drasticamente nos últimos seis meses. Essa aceleração ocorre enquanto a Microsoft amplia sua presença no ambiente corporativo com produtos como o Copilot e investimentos estratégicos em empresas como OpenAI e Anthropic.

O alerta de outros líderes da indústria

Suleyman não está sozinho nas previsões. Stuart Russell, cientista da computação e co-autor de um dos livros mais influentes sobre IA, já afirmou que líderes políticos discutem cenários com “80% de desemprego” caso a tecnologia avance sem adaptação estrutural.

Dario Amodei, CEO da Anthropic, declarou anteriormente que a IA pode eliminar metade dos empregos de entrada no trabalho administrativo.

“Temos o dever e a obrigação de ser honestos sobre o que está por vir”, disse Amodei em entrevista à Axios.

