Borussia Dortmund x Mainz: horário e onde assistir ao jogo da Bundesliga hoje

O Borussia Dortmund recebe o Mainz 05 nesta sexta-feira, 13, às 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 22ª rodada da Bundesliga.

A partida será disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund, com transmissão ao vivo pela CazéTV, Xsports, SporTV e cobertura em tempo real da CNN Esportes.

O Borussia Dortmund ocupa a segunda posição na tabela, com 48 pontos, seis a menos que o líder Bayern de Munique. A equipe soma 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, além de ter marcado 43 gols na competição.

Já o Mainz aparece na 14ª colocação, com 21 pontos. O time visitante tem cinco vitórias, seis empates e dez derrotas, com saldo negativo de oito gols.

Que horas é o jogo Borussia Dortmund x Mainz?

O jogo desta sexta-feira começa às 16h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Borussia Dortmund x Mainz?

Streaming: CazéTV

TV: Xsports, SporTV