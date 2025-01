Recuperação econômica impulsiona índice de confiança em Xangai no último trimestre

A confiança dos investidores em Xangai voltou a entrar em território expansionista no quarto trimestre de 2024, impulsionada por uma série de medidas de estímulo econômico adotadas pelo governo chinês.

O Índice de Confiança do Investidor de Xangai atingiu 106,57 pontos, uma alta de quase 11 pontos em relação ao trimestre anterior e mais de oito pontos acima do registrado no mesmo período do ano anterior, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 15. Leituras acima de 100 indicam otimismo.

Fatores que impulsionaram a confiança dos investidores

O índice é baseado em uma pesquisa conduzida pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai (SUFE) e é composto por quatro subíndices que avaliam:

O ambiente de negócios;

O nível de confiança entre empresários;

Investidores institucionais;

Investidores individuais.

Todos os componentes apresentaram crescimento no último trimestre, com exceção do índice de confiança de investimento dos empresários.

Os professores Xu Guoxiang e Chang Ning, da SUFE, atribuíram a alta do índice agregado às recentes políticas macroeconômicas intensivas da China, que sinalizaram estabilidade no crescimento e elevaram a confiança dos investidores no desenvolvimento econômico.

Além disso, os mercados acionários da China continental registraram uma forte recuperação, impulsionados por medidas como:

Suporte ao setor imobiliário;

Cortes na taxa de compulsório bancário.

Essas ações resultaram em um aumento significativo na satisfação dos investidores com os retornos obtidos.

Interesse internacional e perspectivas para 2025

Os especialistas também destacaram que, com a recuperação gradual da economia global e a mudança na política monetária do Federal Reserve, o capital internacional demonstrou maior interesse pelo mercado chinês. Essa transformação nas expectativas dos investidores, de cautelosas para otimistas, reforça a confiança na economia da China.

Para os próximos meses, Xu enfatizou a necessidade de a China fortalecer o crescimento econômico para manter a confiança dos investidores. Ele recomendou:

Adoção de políticas macroeconômicas mais proativas;

Medidas fiscais agressivas e políticas monetárias moderadamente flexíveis;

Redirecionamento do foco da expansão da demanda interna para o apoio direto ao consumidor.

Por fim, o especialista ressaltou a importância de estreitar os laços com os mercados de capitais internacionais, atraindo mais investimentos estrangeiros para o mercado chinês.