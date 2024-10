Pagamento e recebimento transfronteiriço da China em moeda chinesa atinge RMB 41,6 trilhões

Um relatório recentemente publicado pelo Banco Popular da China mostra que o uso transfronteiriço da moeda chinesa, o RMB, cresceu de forma estável. De janeiro a agosto de 2024, o total do pagamento e recebimento transfronteiriço de RMB atingiu RMB 41,6 trilhões, representando um aumento de 21,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Aumento no comércio de mercadorias e serviços

O “Relatório sobre a Internacionalização da Moeda da China RMB em 2024” destaca que, nos últimos anos, a proporção do pagamento e recebimento em RMB no comércio internacional de mercadorias da China tem crescido constantemente. Em 2023, a proporção do pagamento e recebimento transfronteiriço de RMB do comércio de mercadorias foi de 24,8%, subindo para 26,5% entre janeiro e agosto de 2024.

No comércio de serviços, o pagamento e recebimento transfronteiriço de RMB entre janeiro e agosto de 2024 alcançou RMB 1,2 trilhão, um aumento de 22,3% em relação ao ano anterior. Esse valor representa 31,8% do total das transações de serviços transfronteiriços em diferentes moedas durante o período.

Fortalecimento do RMB como moeda de investimento

De acordo com o relatório, a função do RMB como moeda de investimento e financiamento foi ainda mais fortalecida em 2024, com investidores estrangeiros comprando títulos chineses de forma consistente. Até o final de agosto, o total de títulos em RMB detidos por estrangeiros chegou a RMB 4,6 trilhões.

Nos primeiros oito meses de 2024, o pagamento e recebimento transfronteiriço de RMB para as principais commodities atingiu RMB 1,5 trilhão, crescendo 22,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A China já listou 24 produtos de futuros e opções internacionalizados, como petróleo bruto e minério de ferro, permitindo a participação de investidores estrangeiros e estabelecendo uma base de preços para liquidação em RMB.

O Banco Popular da China planeja melhorar ainda mais os arranjos institucionais para o uso transfronteiriço do RMB, atendendo às crescentes demandas de pagamento, recebimento, investimento, financiamento e gestão de riscos.

Fonte: jingji.cctv.com

1 /10 Magda Chambriard, presidente da Petrobras ()

2 /10 Milton Maluhy Filho/ CEO DO Itaú ()

3 /10 Gustavo Pimenta, novo CEO da Vale ()

4 /10 Jean Jereissati, presidente da Ambev ()

5 /10 Alberto Yoshikazu Kuba, CEO da WEG Foto: Leandro Fonseca Data: 11/01/2024 ()

6 /10 Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil Foto: Leandro Fonseca Data: 18/04/2024 ()

7 /10 Marcelo Noronha, CEO do Bradesco ()

8 /10 Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) ()

9 /10 Mario Leão, CEO do Santander Brasil ()

10/10 Raul Calfat, Presidente do Conselho de Administração (conselheiro independente) da Itaúsa S.A. ()

[/grifar]