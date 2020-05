Onyx anuncia programa voltado às instituições de amparo a idosos

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda, 27, que o governo deve anunciar entre amanhã e quarta-feira, 29, um programa, como parte do combate à pandemia do novo coronavírus, voltado para as chamadas instituições de longa permanência (LPIs), destinadas a idosos.

“Vamos ter uma série de ações para melhorar desde a condições nutricional, o atendimento, para que as instituições estejam em boas condições para evitar qualquer tipo de risco”, disse Lorenzoni, que afirmou que há 1.913 instituições desse tipo no Brasil.

O ministro ressaltou que em todos os países onde essas instituições foram atingidas pela pandemia os efeitos foram muito graves. “Queremos nos antecipar, através das prefeituras, do SUS, para poder atender e proteger essas pessoas”, afirmou Lorenzoni, em live organizada pelo BTG Pactual.