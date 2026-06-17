Economia

Macro em Pauta

IBC-Br: prévia do PIB sobe 0,5% em abril de 2026

O dado ficou abaixo do esperado pelo mercado, que projetava um aumento de 0,6%

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 09h03.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, subiu 0,5% em abril de 2026 na comparação com março, na série com ajuste sazonal. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo Banco Central (BC).

O dado ficou abaixo do esperado pelo mercado, que projetava um aumento de 0,6%.

O desempenho foi puxado principalmente pelas variações de 0,0% na agropecuária, +0,4% na indústria, +0,3% em serviços e +0,3% em impostos. O IBC-Br, excluindo a agropecuária, cresceu 0,4% no mês.

No trimestre encerrado em abril de 2026 ante o trimestre terminado em janeiro de 2026, o IBC-Br apresentou alta de 1,2%.

Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,6%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o PIB, o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o indicador tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”.

Na prática, o índice também é acompanhado pelos membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliar o ritmo da economia brasileira e como a taxa Selic influencia a dinâmica de crescimento.

Apesar de frequentemente comparado ao PIB, o próprio Banco Central ressalta que existem diferenças conceituais, metodológicas e de frequência entre os dois indicadores.

Acompanhe tudo sobre:IBC-BrPIB

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