Governo Trump avalia reality show em que imigrantes competiriam por cidadania

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) está analisando uma proposta para um reality show no qual imigrantes competiriam entre si pela cidadania americana.

O programa “está nos estágios iniciais desse processo de avaliação e ainda não foi aprovado nem rejeitado pela equipe”, afirmou a porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, em comunicado enviado ao jornal norte-americano The Washington Post.

McLaughlin disse que a secretária de Segurança Interna, Kristi L. Noem, ainda não teve oportunidade de avaliar a proposta.

A ideia da série competitiva é de Rob Worsoff, roteirista e produtor canadense que já trabalhou em produções como "Duck Dynasty" (do canal A&E) e Millionaire Matchmaker (Bravo). Worsoff disse, em entrevista ao Wall Street Journal, que não manteve contato direto com Noem, mas recebeu retorno positivo da agência federal e está em conversas preliminares com emissoras de TV para tirar o projeto do papel.

“Isso não é ‘Jogos Vorazes’ para imigrantes”, afirmou Worsoff ao jornal, referindo-se ao livro distópico de Suzanne Collins, no qual os participantes lutam até a morte para sobreviver. “Não é como se, se você perder, será enviado de volta ao país de origem.”

Como o reality funcionaria?

De acordo com um documento obtido pelo site Daily Mail, cada episódio incluiria um “desafio de herança”, um “desafio de eliminação”, uma “reunião comunitária” e uma “votação final”. Doze imigrantes participantes chegariam de barco à Ilha Ellis e viajariam pelo país em um trem chamado “The American” — também o nome sugerido para o programa — para aprender sobre a história dos Estados Unidos.

Durante a jornada, os competidores enfrentariam provas relacionadas à história americana, como garimpar ouro em San Francisco, disputar competições de corte de troncos em Wisconsin e montar o chassi de um Ford Modelo T em Detroit.

No episódio final, o vencedor seria oficialmente naturalizado como cidadão dos EUA nos degraus do Capitólio, em Washington, conforme o projeto. O programa ainda sugere que atores naturalizados americanos, como Sofia Vergara, Ryan Reynolds ou Mila Kunis, poderiam ser os apresentadores.