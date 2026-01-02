Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega da Virada mobiliza 112 milhões de apostas em prêmio de R$ 1,09 bi

Demanda elevada levou Caixa a adiar o sorteio para 1º de janeiro; ao todo, seis apostas dividem prêmio principal

Além do prêmio principal, parte relevante da arrecadação foi destinada a repasses institucionais (Agência Brasil/Agência Brasil)

Além do prêmio principal, parte relevante da arrecadação foi destinada a repasses institucionais (Agência Brasil/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18h50.

A Mega da Virada 2025 voltou a chamar atenção pelo volume financeiro movimentado e pelo valor do prêmio principal. O concurso especial arrecadou R$ 3,05 bilhões e distribuiu um prêmio total de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas vencedoras.

Cada ganhador recebeu R$ 181,8 milhões, valor que posiciona o sorteio entre os maiores já realizados pela Mega-Sena. Os números sorteados no concurso 2.955 foram:

09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Das seis apostas premiadas, três foram feitas em unidades lotéricas localizadas em Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas vencedoras foram registradas pelos canais eletrônicos da Caixa, reforçando a crescente participação das plataformas digitais nos concursos de grande porte.

Atraso na Mega da Virada

O volume expressivo de apostas — 112 milhões no total — teve impacto direto na operação do sorteio, que precisou ser adiado para a manhã do dia 1º de janeiro de 2026, após congestionamento nos sistemas do banco.

Além do prêmio principal, parte relevante da arrecadação foi destinada a repasses institucionais. Do total movimentado, R$ 1,1 bilhão será direcionado a programas do governo federal nas áreas de seguridade social, segurança pública, esporte e cultura, conforme regras das Loterias Caixa.

A Mega da Virada segue como o principal produto da Mega-Sena, combinando alto retorno financeiro para os ganhadores com forte impacto econômico e institucional.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaLoterias

Mais de Invest

Ibovespa fecha primeiro pregão do ano em baixa; frigoríficos lideraram perdas

INSS divulga calendário de pagamentos de janeiro de 2026

Dólar fecha em queda de mais de 1% no primeiro pregão de 2026

BTG retoma Itaú e ajusta carteira de janeiro: saem Smartfit e Copel, entra Raia

Mais na Exame

Pop

Letterboxd Wrapped: veja como acessar seu resumo de filmes de 2025

Economia

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e destina R$ 1,1 bi ao governo

Mercados

Ibovespa fecha primeiro pregão do ano em baixa; frigoríficos lideraram perdas

Ciência

Como essa IA chinesa ajuda médicos a detectarem câncer letal