Mega da Virada mobiliza 112 milhões de apostas em prêmio de R$ 1,09 bi

A Mega da Virada 2025 voltou a chamar atenção pelo volume financeiro movimentado e pelo valor do prêmio principal. O concurso especial arrecadou R$ 3,05 bilhões e distribuiu um prêmio total de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis apostas vencedoras.

Cada ganhador recebeu R$ 181,8 milhões, valor que posiciona o sorteio entre os maiores já realizados pela Mega-Sena. Os números sorteados no concurso 2.955 foram:

09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59.

Das seis apostas premiadas, três foram feitas em unidades lotéricas localizadas em Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB) e Franco da Rocha (SP). As outras três apostas vencedoras foram registradas pelos canais eletrônicos da Caixa, reforçando a crescente participação das plataformas digitais nos concursos de grande porte.

Atraso na Mega da Virada

O volume expressivo de apostas — 112 milhões no total — teve impacto direto na operação do sorteio, que precisou ser adiado para a manhã do dia 1º de janeiro de 2026, após congestionamento nos sistemas do banco.

Além do prêmio principal, parte relevante da arrecadação foi destinada a repasses institucionais. Do total movimentado, R$ 1,1 bilhão será direcionado a programas do governo federal nas áreas de seguridade social, segurança pública, esporte e cultura, conforme regras das Loterias Caixa.

A Mega da Virada segue como o principal produto da Mega-Sena, combinando alto retorno financeiro para os ganhadores com forte impacto econômico e institucional.