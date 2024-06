Margem Equatorial: Magda Chambriard defende exploração com 'rigorosos padrões de segurança'

Magda ressaltou que os investimentos em exploração e produção de petróleo auxiliarão o processo de transição energética no país: "não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. E é o petróleo que vai pagar essa conta".

Presidente da Petrobras afirma que Lula demandou que empresa apoie o desenvolvimento do país

A presidente da estatal disse ainda que quer acelerar o plano de investimentos da estatal para os próximos anos. "Ainda esse ano vamos iniciar a plataforma de Mero 3 e vamos antecipar o início da produção do mar do Espírito Santo".

Magda também reforçou o interesse em ampliar os investimentos em parques de refino, com foco em "eficiência", além de citar a futura implantação do Trem 2 da refinaria Abreu e Lima para reduzir importação do diesel.

A presidente da estatal também destacou esforços para um programa de construção de navios que garanta "confiabilidade operacional e geração de valor" para a empresa e o setor naval brasileiro.