Lula quer que Petrobras tenha gestão 'com respeito à sociedade brasileira', diz Magda Chambriard

Magda Chambriard tomou posse nesta quarta, 19, como presidente da Petrobras. O evento aconteceu num auditório do Cenpes, o centro de pesquisa da Petrobras na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro.

No discurso de posse, Magda afirmou que Lula 'não quer confusão na empresa': "A missão encomendada pelo presidente foi a de movimentar a Petrobras, que impulsiona o PIB do país; gerir a Petrobras com respeito à sociedade brasileira. E ele disse bem assim: 'Eu tenho grande carinho pela Petrobras, a sociedade brasileira ama a Petrobras e eu também amo. Não quero confusão na empresa'", disse ela.

Magda reforçou que sua gestão está alinhada com a visão do presidente Lula e do governo federal para a petroleira: "Nossa gestão está totalmente alinhada com a visão do nosso presidente Lula e do governo federal, afinal, eles são os nossos acionistas majoritários".

A nova presidente da estatal também destacou que irá zelar por "governança e resultados": "Muitos me perguntam o que vamos fazer na Petrobras. E isso está registrado no nosso planejamento estratégico. Isso envolve planejamento para gerar centenas de milhares de empregos. Vamos tornar realidade o que foi planejado", afirmou.

A presidente destacou, ainda, que o convite do presidente Lula para que ela assumisse a presidência a "encheu de orgulho". Ela compartilhou ainda o desejo do presidente de que a estatal afaste eventuais instabilidades.

Magda preside a Petrobras desde maio

Magda assumiu o cargo em 24 de maio, numa rápida transição após a demissão de Jean Paul Prates do comando da estatal.

Na última sexta-feira, a presidente da Petrobras já indicou três novos nomes para a diretoria executiva, incluindo diretor financeiro e diretoras de exploração e de engenharia. Com quatro mulheres de nove membros, a diretoria executiva comandada por Magda terá a maior participação feminina da história da petroleira.

Além de prestigiar a posse de Magda, o presidente Lula deu peso político ao evento, convidando ministros a participarem. Marcaram presença na cerimônia os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Casa Civil, Rui Costa; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; e da Cultura, Margareth Menezes. O secretário geral da Presidência, Márcio Macedo, também estava presente.