Presidente da Petrobras afirma que Lula demandou que empresa apoie o desenvolvimento do país

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de mover a companhia “para apoiar e suportar desenvolvimento do país para aumentar o PIB (Produto Interno Bruto)". As declarações foram feitas durante o evento FII Priority Summit, no Rio de Janeiro.

"Considerando a Petrobras, a ideia é de que possamos usar o poder dos recursos brasileiros investindo em um pacote, pensando na sociedade brasileira, e em liderar investimentos não só para América do Sul, mas também para lugares pobres no Brasil", disse.

Segundo ela, a Petrobras investe principalmente em petróleo e gás, mas também aplica em energias renováveis, como geração eólica.

"A diversificação de energia primária está sobre a mesa de negociações, e também o reforço da cadeia industrial do Brasil está no radar para reforçar o desenvolvimento do País", disse Magda.

Magda ainda detalhou que há grande espaço para investir em nova fontes de geração de energia sustentável e a Petrobras apoiará esse movimento.

"A Petrobras vai apoiar isso e temos que mover a Petrobras para apoiar o Brasil. Temos ações em várias direções, temos investido em energia limpa. As renováveis estão sobre a mesa, a energia eólica tem tido muito sucesso", disse.