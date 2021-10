Maior fundo hedge do mundo diz que estagflação nos EUA é 'risco real'

Por Hema Parmar e Vildana Hajric, da Bloomberg

Embora o mercado esteja cada vez mais preocupado com o impacto da inflação na economia dos Estados Unidos, o perigo real pode ser a combinação de preços em alta e atividade econômica estagnada, disse Greg Jensen, codiretor de investimentos da Bridgewater Associates.

“O problema é a estagflação - esse é o risco real, e muitos portfólios estão altamente expostos”, disse Jensen na quarta-feira durante a conferência virtual Bloomberg Invest.

Autoridades têm opções limitadas para abordar a questão, disse Jensen em entrevista. “O Fed certamente enfrenta o problema de a inflação estar bem acima da meta e a incapacidade de afrouxar (a política) como gostaria e ser levado por isso - e certamente a crescente probabilidade de estarmos enfrentando bolhas”, afirmou.

Jensen também disse que a economia está diante de uma demanda reprimida e escassez de oferta.

A Bridgewater é o maior hedge fund do mundo, com US$ 105 bilhões em ativos de fundos multimercado. O fundo Pure Alpha II da empresa acumula alta de 1,4% este ano até agosto.