Lula e Fernando Henrique se encontram em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O encontro ocorreu no apartamento de FHC em São Paulo no começo da tarde e durou 35 minutos.

Lula viajou para São Paulo na manhã de domingo, quando teve encontros com familiares e amigos na cidade. Nas eleições de 2022, FHC apoiou Lula na a disputa contra Jair Bolsonaro (PL).

Além de FH, Lula se encontrou com filósofo e linguista Noam Chomsky e o escritor Raduan Nassar. O presidente retorna a Brasília no final da tarde.

Nesta segunda-feira, o ex-presidente recebeu também a visita, em casa, do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan e o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco. A Fundação Fernando Henrique Cardoso promove hoje um evento em comemoração aos 30 anos do Plano Real.