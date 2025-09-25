Dólar fecha em alta, a R$ 5,36, após dados fortes sobre economia dos EUA

O dólar fechou em alta de 0,69% nesta quinta-feira, 25, a R$ 5,364, após oscilar entre R$ 5,310 e R$ 5,371, em linha com o movimento visto globalmente. A moeda americana virou para o campo positivo após a divulgação de dados acima do esperado sobre a economia e mercado de trabalho dos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 14 mil, para 218 mil na semana encerrada em 20 de setembro. Já o Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu a uma taxa anualizada revisada para cima de 3,8% no segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio. O percentual representa uma elevação ante a estimativa anterior, de 3,3%.

“Esses dados contradizem a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) possa realizar os cortes na taxa de juros como se espera, sugerindo que a economia americana talvez esteja em melhores condições do que os dados de emprego sugerem. Consequentemente, vimos as taxas de juros da ponta longa avançarem na sessão de hoje, o que levou a um movimento de apreciação global do dólar, com o real depreciando em linha com seus pares emergentes”, explica André Valério, economista-sênior do Inter.

A visão da equipe do banco, no entanto, é de que o Fed não entregue todos os cortes que planeja, voltando a cortar os juros apenas na reunião de dezembro. “Não vemos sinais claros de desaceleração da economia e vemos como provável uma retomada na criação de empregos nas divulgações dos payrolls dos próximos meses, aliada a uma inflação ainda pressionada por tarifas. Nesse contexto, podemos ver o dólar recuperando parte das perdas das últimas semanas, pressionando as moedas mundo afora", conclui.

No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação, subiu 0,48% em setembro, após cair 0,14% em agosto. Enquanto isso, o Banco Central revisou sua projeção de crescimento econômico em 2025 a 2%, contra o patamar de 2,1% estimado em junho.

“O cenário da inflação por aqui se mostrou mais favorável, abaixo do que o mercado esperava. Mesmo assim, os dados não mudaram a percepção de juros aqui no país. Houve alteração de tom nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Isso acaba favorecendo o dólar”, explica Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.