IPCA de abril desacelera e fecha em 0,67%, abaixo da expectativa do mercado

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de abril em alta, com 0,67%, uma desaceleração de 0,21 ponto percentual em comparação ao índice de 0,88% registrado em março.

A inflação acumula alta de 4,39% nos últimos 12 meses. No ano, o IPCA acumula alta de 2,60%. Em abril de 2025, a taxa ficou em 0,43%.

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,70% no mês. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por que o IPCA desacelerou em abril de 2026?

O IPCA subiu 0,67% em abril, mas desacelerou em relação a março (0,88%) devido à perda de força em transportes, especialmente passagens aéreas e parte dos preços administrados, enquanto alimentos, combustíveis e saúde seguiram pressionando o índice.

A alta no mês foi concentrada principalmente em alimentação e bebidas e transportes, com destaque para a gasolina, que subiu 1,86% e voltou a ser o principal impacto individual no índice, ainda que em ritmo menor do que no mês anterior.

Também contribuíram para o resultado os reajustes em medicamentos e o aumento de custos de energia e gás de botijão, que mantiveram o IPCA em campo positivo mesmo com a desaceleração geral.

Segundo o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, o comportamento dos preços está ligado a fatores de oferta e custos de produção. “Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, há redução de pasto, o que eleva os custos. Não podemos deixar de mencionar a elevação no preço dos combustíveis, que afeta o preço final dos alimentos por conta do custo do frete”, afirmou.

Qual foi o resultado do IPCA de abril de 2026?

IPCA de abril: 0,67%

IPCA no ano: 2,60%

IPCA nos 12 meses: 4,39%

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.

O que é IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.