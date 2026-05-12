CPI: inflação dos EUA sobe 0,6% em abril, puxada pela gasolina

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,6% em abril, com ajuste sazonal, após alta de 0,9% em março, informou nesta terça-feira, 12, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) americano.

Nos últimos 12 meses, o índice avançou 3,8%, acima da expectativa de mercado de 3,7%.

O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, subiu 0,4% no mês, acima da projeção de 0,3% dos analistas consultados pela Bloomberg. Em 12 meses, o núcleo avançou 2,8%, maior nível desde setembro.

O índice de energia subiu 3,8% em abril e respondeu por mais de 40% da alta mensal do índice cheio. O avanço foi puxado principalmente pela gasolina, que teve alta de 5,4% no mês. O índice de eletricidade subiu 2,1%, enquanto o de óleo combustível avançou 5,8%.

O índice de moradia também avançou em abril, com alta de 0,6%. Já o índice de alimentos subiu 0,5% no mês, após ficar estável em março. A alimentação dentro de casa avançou 0,7%, enquanto a alimentação fora do domicílio teve alta de 0,2%.

Entre os alimentos, o índice de carnes, aves, peixes e ovos subiu 1,3% em abril, enquanto frutas e vegetais avançaram 1,8%. As bebidas não alcoólicas tiveram alta de 1,1%.

O índice cheio excluindo alimentos e energia avançou 0,4% em abril. Entre os itens que registraram alta no mês estão móveis e itens para o lar, passagens aéreas, cuidados pessoais, vestuário e educação. Por outro lado, os índices de veículos novos, comunicação e cuidados médicos ficaram entre os que recuaram.

Em 12 meses, o índice cheio avançou 3,8% até abril, após alta de 3,3% no período encerrado em março. O núcleo da inflação subiu 2,8% em 12 meses, após avanço de 2,6% no período anterior. O índice de energia acumulou alta de 17,9% em 12 meses, enquanto o índice de alimentos avançou 3,2% no mesmo período.