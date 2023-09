IPCA-15 sobe 0,35% em setembro e avança para 5% em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,35% em setembro, aceleração de 0,07 ponto percentual (p.p.) em comparação com a taxa de 0,28% registrada em agosto. A alta da prévia da inflação foi influenciada pelo aumento da gasolina.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio em linha com a expectativa do mercado, que esperava alta mensal de 0,38% e de 5,01% nos últimos 12 meses.

No ano, IPCA-15 acumula alta de 3,74% e, em 12 meses, de 5,00%, acima dos 4,24% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2022, a taxa foi de -0,37%.

Por que o IPCA-15 subiu em setembro?

O principal fator que influenciou a alta do IPCA-15 em setembro foi o grupo de transportes, com variação de 2,02% e impacto de 0,41 p.p. A gasolina foi o subitem com maior impacto no índice , com alta de 5,18% e impacto de 0,25 p.p no período. O óleo diesel e o gás veicular também tiveram alta em setembro, enquanto o etano registrou queda nos preços. As passagens áreas subiu 13,29% em setembro após queda de 11,36% em agosto. O grupo de habitação apresentou alta de 0,30% no mês, com destaque para o aumento da energia elétrica residencial em 0,66%.

Nova queda no preço dos alimentos

Assim como em agosto, o grupo de Alimentação e bebidas apresentou queda, influenciado pela deflação de 1,25% nos preços da alimentação no domicílio. Batata inglesa, cebola, feijão carioca, leite longa vida, carnes e cortes de frango foram os itens com maior redução. No lado das altas, o arroz e as frutas subiram de preço, com destaque para o limão e para a banana-d’água.

O que é IPCA?