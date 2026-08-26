IPCA-15 de agosto cai 0,40%, com inflação em 12 meses a 4,24%

A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou deflação de 0,40% em agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio mais forte do que o consenso de mercado, que apontava para uma queda de 0,30%. Em julho, o indicador havia registrado alta de 0,06%.

Com a leitura de agosto, o IPCA-15 acumula 3,09% no ano e 4,24% em 12 meses, abaixo dos 4,52% registrados no período anterior. O consenso para o acumulado em 12 meses era de 4,34%.

A queda do índice foi puxada por Habitação e Transportes, que registraram deflação mensal de 1,41% e 1%, respectivamente. O grupo de Alimentação e Bebidas também contribuiu para o resultado negativo, com recuo de 0,57%.

Por outro lado, alguns grupos registraram alta no mês. Despesas pessoais avançaram 0,66%, Educação subiu 0,46% e saúde e cuidados pessoais tiveram alta de 0,40%.

IPCA-15: variação por grupo

Agosto de 2026 (Variação Mensal)

Grupo Variação Índice geral -0,40% Habitação -1,41% Transportes -1,00% Alimentação e bebidas -0,57% Vestuário -0,20% Comunicação -0,02% Artigos de residência +0,04% Saúde e cuidados pessoais +0,40% Educação +0,46% Despesas pessoais +0,66% Fonte: IBGE · IPCA-15 de agosto de 2026

Últimos resultados do IPCA-15

IPCA-15 de agosto: -0,40%

-0,40% IPCA-15 acumulado em 2026: 3,09%

3,09% IPCA-15 nos últimos 12 meses: 4,24%

Resultados mensais em 2026

Janeiro: 0,20%

0,20% Fevereiro: 0,84%

0,84% Março: 0,44%

0,44% Abril: 0,89%

0,89% Maio: 0,62%

0,62% Junho: 0,41%

0,41% Julho: 0,06%

0,06% Agosto: -0,40%

O que é o IPCA-15?

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

O que significa a sigla IPCA?

A sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda mensal entre um e 40 salários mínimos. O IPCA é calculado pelo IBGE e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

O que é o IPCA acumulado?

O IPCA acumulado é um indicador que mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços ao longo de um determinado período. Ele é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é considerado o índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA acumulado é utilizado para monitorar a inflação e é divulgado mensalmente.

Quem calcula o IPCA?

O cálculo do IPCA envolve várias etapas e considerações importantes. Vamos entender como isso é feito:

1. Amostra de produtos e serviços

O IPCA é calculado com base em uma amostra de produtos e serviços que representam os gastos das famílias brasileiras. Essa amostra é composta por cerca de 400 itens, que incluem alimentos, bebidas, habitação, transporte, saúde, educação, entre outros. A seleção dos itens é feita com base em pesquisas de orçamento familiar e em dados de consumo das famílias.

2. Pesquisa de preços

Para calcular o IPCA acumulado, o IBGE realiza uma pesquisa de preços em estabelecimentos comerciais de todo o país. Essa pesquisa é realizada mensalmente e envolve cerca de 30 mil estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de departamento, postos de combustível, entre outros. Os preços dos produtos e serviços são coletados e comparados com os preços do mês anterior.

3. Ponderação dos itens

Os itens da amostra do IPCA são ponderados conforme a sua participação nos gastos das famílias brasileiras. Itens que representam uma parcela maior dos gastos têm um peso maior no cálculo do IPCA. Essa ponderação é feita com base em dados de orçamento familiar e em pesquisas de consumo.

4. Cálculo do índice

O IPCA é calculado a partir da variação dos preços dos produtos e serviços da amostra. Essa variação é medida em relação ao mês anterior e é ponderada segundo a participação de cada item nos gastos das famílias. O resultado é um índice que reflete a variação média.