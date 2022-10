Brasil tem deflação de 0,29% em setembro no IPCA e acumulado cai para 7,17%

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de setembro com queda de 0,29%. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 11, pelo IBGE.

No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 7,17%, frente a 8,73% no acumulado até agosto.

Nos nove meses deste ano ano até setembro, a alta acumulada é de 4,09%.

O resultado de setembro representa pelo terceiro mês seguido uma deflação, quando há variação negativa no índice. Em agosto, a inflação havia variado negativamente em 0,36% (veja no gráfico abaixo).

O resultado do IPCA veio levemente abaixo do consenso do mercado, que esperava deflação mensal de 0,33% e acumulado caindo para 7,12%, segundo consenso da Bloomberg.

Usualmente, uma deflação acontece quando a economia está desacelerada. Mas, no caso do Brasil, as quedas têm sido puxadas sobretudo pelas desonerações de insumos como combustíveis e energia elétrica, aprovadas em junho no Congresso, além de preços menores do petróleo no mercado internacional.

Com as quedas, o Brasil voltou em agosto a ter inflação em um dígito no acumulado, o que não acontecia desde setembro passado.

No boletim Focus desta semana, que reúne projeções dos principais bancos e casas de análise compilados pelo Banco Central, a estimativa é que o IPCA feche o ano em 5,71%. Para 2023, a mediana das projeções no Focus ficou em 5,0%.

