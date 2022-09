Inflação cai 0,36% em agosto no IPCA e acumulado vai a 8,73%

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de agosto com queda de 0,36%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo IBGE.

No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 8,73%, fazendo o Brasil voltar a um dígito de inflação, o que não ocorria desde setembro de 2021.

Nos oito meses deste ano ano até agosto, a alta acumulada é de 4,39%.

O resultado de agosto representa novamente uma deflação, quando há variação negativa no índice. Em julho, a inflação havia variado negativamente em 0,68% (veja no gráfico abaixo).

Usualmente, uma deflação acontece quando a economia está desacelerada. Mas, no caso do Brasil, as quedas têm sido puxadas sobretudo pelas desonerações de insumos como combustíveis e energia elétrica, aprovadas em junho no Congresso, além de preços menores do petróleo no mercado internacional.

Em agosto, o maior impacto negativo sobre o IPCA veio novamente dos combustíveis, que tiveram queda de 10,82% no mês.

Apesar das quedas, o gerente de pesquisa do IBGE, Pedro Kislanov, aponta que houve uma deflação menos intensa em agosto do que em julho.

“Alguns fatores explicam a queda menor em relação a julho. Um deles é a retração menos intensa da energia elétrica (-1,27%), que havia sido de 5,78% no mês anterior, em consequência da redução das alíquotas de ICMS", disse em nota.

"Também houve aceleração de alguns grupos, como saúde e cuidados pessoais (1,31%) e vestuário (1,69%), e a queda menos forte do grupo de transportes em agosto. No mês anterior, os preços da gasolina, que é o item de maior peso no grupo, tinham caído 15,48% e, em agosto, a retração foi menor (-11,64%)."

Impacto na Selic

O resultado do IPCA veio em linha com o consenso do mercado, que esperava deflação mensal de 0,4% e acumulado em 8,72%.

O número deve impactar as apostas para a taxa de juros, a Selic. A possibilidade de uma nova alta da Selic voltou a ganhar força nesta semana a partir de declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O acumulado de 12 meses em agosto em 8,73% é o menor desde junho do ano passado, quando a inflação era de 8,35% (veja abaixo).



Passados os efeitos da desoneração, a expectativa é que a inflação volte a ficar pressionada. As projeções para o IPCA em 2023 têm subido se comparada aos últimos meses, apesar da inflação menor prevista para 2022 e da alta de juros.

No boletim Focus desta semana, que reúne projeções dos principais bancos e casas de análise compilados pelo Banco Central, a mediana da projeção para o IPCA em 2023 ficou em 5,27%. Para 2022, a estimativa é de IPCA em 6,61% no acumulado até o fim do ano.

Gasolina segue em queda, alimentos dão trégua

Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, dois tiveram queda no mês de julho e os demais subiram. As principais altas vieram do grupo "Vestuário" (1,69%) e de "Saúde e cuidados pessoais" (1,31%).

A maior queda foi no grupo "Transportes" (-3,37% em junho, após outra queda de -4,51% em julho). Sozinhos, os combustíveis caíram -10,82%.

A gasolina caiu 11,64%;

caiu 11,64%; O etanol caiu 8,67%;

caiu 8,67%; O óleo diesel caiu 3,76%;

caiu 3,76%; O gás veicular caiu 2,12%.

A queda da gasolina, individualmente, exerceu o impacto negativo mais intenso (-0,67 p.p.) entre os subitens do IPCA, segundo o IBGE. O diesel, que vinha na contramão e teve altas enquanto outros combustíveis caíam, também começou a desacelerar após dois cortes no preço promovidos pela Petrobras, diante de um cenário internacional mais favorável ao preço.

As passagens aéreas também caíram de preço (-12,07%), após quatro meses de alta, com o fim das férias e queda nos combustíveis de aviação.

Outra queda nos grupos pesquisados pelo IBGE veio de "Comunicação" (-1,10%), com redução nos preços dos planos de telefonia fixa (-6,71%) e de telefonia móvel (-2,67%).

O grupo "Habitação" (alta de 0,10%) interrompeu a queda nos preços vista em julho. Na média nacional, houve redução menos intensa nos preços da energia elétrica (que caíram 1,27%, após queda muito maior em julho, de 5,78%, com o início das desonerações). Uma série de capitais medidas pelo IBGE promoveu reajustes na tarifa.

Um destaque foi o grupo "Alimentação e bebidas" (0,24%), um dos principais fatores de alta nos últimos meses e que desacelerou em agosto, após ter subido 1,30% em julho.

A alimentação em domicílio, que tem impacto alto na cesta do IPCA, ficou estável em 0,01%. A alimentação fora do domicílio continuou subindo, com alta de 0,89% (alta próximo à de julho, quando já havia subido 0,82%).

O leite longa vida - após ser o vilão dos últimos meses, com alta de mais de 25% em julho - caiu 1,78% em agosto. A tendência é que o fim do inverno traga temporada mais favorável ao leite.

Entre as altas de alimentos, o frango em pedaços subiu 2,87%;

subiu 2,87%; O queijo subiu 2,58%;

subiu 2,58%; As frutas subiram 1,35%.

Itens que haviam subido amplamente no primeiro semestre, como tomate e batata, continuaram em queda, com normalização do preço:

O tomate caiu 11,25%;

caiu 11,25%; A batata-inglesa caiu 10,07%;

caiu 10,07%; O óleo de soja caiu 5,56%.

