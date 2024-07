Biden diz estar “totalmente comprometido” com sua campanha para derrotar Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu nesta terça-feira, 16, a um grupo de eleitores que está “totalmente comprometido” com sua campanha para as eleições de novembro e criticou duramente as políticas do ex-presidente e candidato pelo Partido Republicano Donald Trump.

“Estou totalmente comprometido!”, gritou o político do Partido Democrata durante seu primeiro comício de campanha desde a tentativa de assassinato de Trump no último sábado.

Biden foi recebido em Las Vegas com gritos de “mais quatro anos” na convenção anual da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP), o grupo de lobby mais importante da comunidade afro-americana em sua luta por igualdade e representação.

O presidente disse que estava “grato” por Trump não ter sido gravemente ferido quando um homem tentou assassiná-lo durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, e reiterou seus apelos para diminuir as tensões políticas na campanha presidencial.

No entanto, Biden argumentou que esses apelos para diminuir o tom não significam que não deva, segundo ele, “dizer a verdade” sobre o que a presidência de Trump (2017-2021) significou para a comunidade afro-americana, com tentativas de acabar com o acesso à saúde, brutalidade policial contra cidadãos negros e o manejo incorreto da pandemia, que afetou desproporcionalmente essas comunidades.

“Se você vai falar abertamente sobre uma questão, não pode ficar em silêncio sobre outras”, afirmou.

Após o ataque, a campanha de Biden decidiu retirar os anúncios de TV que retratavam Trump como uma ameaça à democracia. Por enquanto, a equipe democrata tem se concentrado em enviar uma mensagem de união e contrastar as diferenças entre os candidatos de uma forma menos beligerante do que antes.

Os eleitores afro-americanos votaram majoritariamente em Biden em 2020, como costumam fazer em candidatos do Partido Democrata. No entanto, as pesquisas dos últimos meses mostram que, especialmente entre os homens, eles podem estar mais relutantes em apoiar o atual presidente nesta eleição.