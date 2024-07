FMI aumenta perspectiva de crescimento do PIB brasileiro; veja nova projeção

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima sua previsão de crescimento para o PIB do Brasil no médio prazo, elevando a perspectiva de 2% para 2,5%. O relatório anual da instituição, divulgado nesta quinta-feira, 11, destaca uma série de fatores positivos que impulsionaram essa revisão.

Segundo o FMI, a economia brasileira está em uma trajetória de crescimento contínuo, com inflação em queda, contas fiscais equilibradas e um sistema financeiro robusto. Antonio Freitas, subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica do Ministério da Fazenda, afirmou que essa avaliação confirma o progresso econômico do país: “A avaliação dos técnicos do FMI, chancelada pelo quadro de diretores, destaca a economia brasileira em trajetória de aumento do crescimento, queda da inflação, quadro fiscal equilibrado, contas externas robustas e um sistema financeiro sólido”.

O relatório consolidado valida um comunicado preliminar divulgado em maio deste ano, reiterando a confiança do FMI nas medidas adotadas pelo governo brasileiro.

Avanços econômicos

A análise do FMI ressalta diversas medidas adotadas pelo governo brasileiro que contribuíram para a melhora nas projeções de crescimento. Entre elas, destaca-se a reforma do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que visa simplificar e tornar mais justo o sistema tributário.

“A atividade econômica tem crescido de forma constante, superando as expectativas, refletindo fatores favoráveis de demanda e oferta. As autoridades avançaram em sua ambiciosa agenda de crescimento sustentável e inclusivo, incluindo a aprovação de uma reforma significativa do IVA”, diz o relatório do FMI.

Débora Freire, subsecretária de Política Fiscal, comentou sobre o comprometimento do governo em criar um ambiente propício para o crescimento econômico: “O comprometimento do governo em proporcionar as condições e atuar por meio de políticas públicas para que o país retome uma dinâmica de crescimento econômico robusto com diminuição das desigualdades tem impacto direto na resiliência da economia, o que foi reconhecido pelo FMI. Temos trabalhado em diversas frentes na política econômica para criar um ambiente de negócios favorável para o estímulo à atividade econômica e atração de investimentos sustentáveis enquanto também garantimos maior justiça social.”

O relatório também menciona a importância da reforma tributária em andamento, que deve aliviar a carga sobre os mais pobres e estimular a economia.

Para Antonio Freitas, o relatório do FMI é um indicativo de que a reforma proposta pelo Ministério da Fazenda está no caminho certo: “O relatório enaltece os múltiplos avanços esperados com a reforma tributária e assinala a importância das diversas medidas do Plano de Transformação Ecológica, incluindo menções à queda do desmatamento. É um reconhecimento importante do Fundo Monetário Internacional de que estamos no caminho certo.”

A missão de consulta do FMI ao Brasil, realizada entre 15 e 27 de maio, foi a base para a elaboração do relatório divulgado. A avaliação periódica faz parte das obrigações do Brasil como membro do FMI, de acordo com o Artigo IV do Acordo Constitutivo da instituição.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.