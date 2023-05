Inflação desacelera e fecha em 0,61% em abril; alta dos medicamentos é destaque no mês

A inflação no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal índice inflacionário brasileiro, fechou o mês de abril com alta de 0,61%, desacelerando após a alta de 0,71% em março. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 12, pelo IBGE. A inflação acumulada em 12 meses segue em seu menor patamar em mais de dois anos.

O resultado veio levemente acima das expectativas do mercado, que apostava em alta de 0,54% no IPCA de abril.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Ao contrário dos meses anteriores, quando a maior alta havia sido a gasolina, o grupo "Saúde e cuidados pessoais" foi o principal destaque de abril. O grupo teve o maior impacto no índice (0,19 p.p.) e a maior variação (1,49%), puxado pela alta autorizada no preço dos medicamentos.

No IPCA de abril, os produtos farmacêuticos subiram 3,55%.

“O resultado nesse grupo foi influenciado pela alta nos produtos farmacêuticos, justificada pela autorização do reajuste de até 5,60% no preços nos medicamentos, a partir de 31 de março”, disse em nota o analista da pesquisa no IBGE, André Almeida.