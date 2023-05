IPCA, reação ao balanço da Petrobras e o que mais move o mercado

O mercado brasileiro inicia esta sexta-feira, 12, à espera da divulgação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, previsto para às 9h30.

IPCA de abril

A expectativa é de mais um mês de desinflação no Brasil, com queda do IPCA anual de 4,65% para 4,10%. Na comparação mensal, espera-se 0,54% de alta contra o IPCA de 0,71% registrado em março.

Se confirmados, os números devem colocar o IPCA ainda mais próximo do centro da meta de inflação para este ano, que é de 3,25% — o que deve aumentar ainda mais a pressão política para que o Comitê de Política Monetária (Copom) inicie os cortes de juros.

Inflação ainda preocupa

Apesar da queda da inflação recente, as expectativas de inflação seguem acima do topo da meta, que é 4,75%.

Mesmo com revisão para baixo no último Boletim Focus, o IPCA projetado para este ano está em 6,02%. A tese dos economistas é de que a inflação deverá acelerar na comparação anual a partir do segundo semestre, devido ao efeito das desonerações sobre combustíveis nesse período do ano passado. De todo modo, dados abaixo do esperado para o IPCA de hoje tendem a favorecer o reajuste das expectativas para baixo.

Reação aos balanços

Esta sexta também será marcada pela reação do mercado à bateria de resultados divulgados na última noite. Entre as empresas que divulgaram seus números do primeiro trimestre estiveram Light (LIGT3), Sabesp (SBSP3), Cogna (COGN3), JBS (JBSS3), Cyrela (CYRE3) e B3 (B3SA3). Mas o balanço mais aguardado da última noite era o da Petrobras (PETR4).

Petrobras: balanço e dividendos

Maior empresa da bolsa em valor de mercado, a petrolífera apresentou lucro líquido de R$ 37,69 bilhões no primeiro trimestre. Em dólar, o lucro foi de US$ 7,34 bilhões, 11% abaixo do apresentado no mesmo período do ano passado, mas bem acima das projeções de analistas. O Itaú e Credit Suisse, por exemplo, projetavam lucro líquido de US$ 6,08 bilhões e US$ 6,25 bilhões, respectivamente.

Na véspera, a Petrobras ainda informou que irá distribuir R$ 24,7 bilhões em dividendos, o equivalente a R$ 1,893577 por ação preferencial e ordinária. O anúncio, feito com o mercado ainda aberto, impulsionou os papéis da companhia no último pregão.

Ibovespa no último pregão

A valorização das ações da Petrobras também contribuiu para que o Ibovespa chegasse ao sexto pregão consecutivo de alta, subindo 0,68% para 108.179 pontos.

Balanços do dia

Para esta sexta estão previstos os seguintes resultados:

Equatorial (EQTL3, pré-abertura)

M. Dias Branco (MDIA3, pós-fechamento)

Vibra (VBBR3, pós-fechamento)

Raízen (RAIZ4, pós-fechamento)

Mercado internacional

Bolsas internacionais operam em leve alta no início desta sexta. No radar dos investidores estão balanços corporativos e a primeira prévia do PIB do primeiro trimestre do Reino Unido. O crescimento ficou em 0,2% na comparação anual, em linha com as estimativas. Mas, em março, houve queda de 0,3% do PIB britânico, sendo que o consenso era de 0,1% de alta. Números da produção industrial de março, contudo, saíram acima do esperado no Reino Unido.

Desempenho dos indicadores às 7h25 (de Brasília):