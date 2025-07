Inflação de preços de consumo pessoal nos EUA sobe para 2,6% em junho

O índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE) nos EUA, dado chave para a Reserva Federal (Fed) em suas decisões sobre as taxas de juros, fechou o mês de junho com um aumento anual de 2,6%, um incremento de três décimos em relação a 2,3% em maio, conforme informado nesta quinta-feira pelo Burô de Análise Econômica (BEA).

O novo número está em linha com as estimativas dos analistas, que preveem que essa tendência de alta se mantenha nos próximos meses à medida que os indicadores econômicos comecem a refletir os efeitos da política tarifária do presidente Donald Trump. Em termos mensais, os preços cresceram 0,3%.

Excluindo os voláteis alimentos e energia, o índice subjacente de preços do PCE aumentou 2,8% em comparação com o mesmo mês de 2024, uma décima a mais do que em maio.