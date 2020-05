Índice de comércio da OMC atinge mínima recorde em maio

A Organização Mundial do Comércio informou nesta quarta-feira que seu indicador de comercialização de mercadorias caiu para o nível mais baixo desde seu lançamento, indicando que o comércio global deve cair “de forma acentuada” no primeiro semestre de 2020 devido aos problemas causados pelo covid-19.

O indicador, lançado em julho de 2016, caiu a 87,6 de 95,5 em fevereiro, disse o órgão com sede em Genebra. Leituras abaixo de 100 indicam comércio abaixo das tendências de médio prazo.

“A leitura atual captura as fases iniciais do surto de Covid-19, e não mostra sinais de que o declínio do comércio saindo do fundo do poço ainda”, disse a OMC em comunicado.

Mesmo antes da pandemia a tendência já vinha desacelerando devido a uma guerra comercial entre grandes economias como China e Estados Unidos, além da desaceleração do crescimento econômico.

A OMC estimou no mês passado que o comércio mundial de mercadorias poderia cair entre 13% e 32% este ano, dependendo da duração da pandemia e da efetividade das respostas. A nova leitura é consistente com essa estimativa, destacou o comunicado.

O indicador sobre o cenário comercial da OMC é um composto de dados sobre encomendas de exportação em pesquisas empresariais, frete aéreo, embarques de contêineres, produção de carros e vendas e comércio de componentes eletrônicos e materiais agrícolas.