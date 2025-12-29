Economia

Macro em Pauta

IGP-M fecha 2025 com deflação de 1,05%

O IGP-M considera preços ao produtor, consumidor e na construção civil

SBT News
SBT News

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10h03.

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou variação negativa de 0,01% em dezembro e encerrou 2025 com queda acumulada de 1,05%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 2024, o indicador havia avançado 6,54%.

De acordo com o economista do FGV Ibre, Matheus Dias, a deflação no ano refletiu a desaceleração da atividade global e o cenário de incerteza, que limitaram repasses de custos. A melhora das safras agrícolas também contribuiu para reduzir preços de matérias-primas. “Apesar disso, os preços ao consumidor seguiram em alta moderada, com pressões concentradas em serviços e habitação, mas que ao longo do ano convergiram para o intervalo de tolerância da meta”, afirmou.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do IGP-M e mede preços no atacado, caiu 0,12% em dezembro, após alta de 0,27% no mês anterior. No acumulado do ano, recuou 3,35%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30%, subiu 0,24% no mês, ligeiramente abaixo da alta de 0,25% em novembro, e fechou 2025 com avanço de 4,08%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,21% em dezembro e acumulou alta de 6,10% no ano.

O IGP-M considera preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. A meta de inflação do Banco Central é de 3%, medida pelo IPCA. A taxa básica de juros permanece em 15%, maior patamar em quase duas décadas, mas o mercado espera cortes na Selic em 2026.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsInflação

Mais de Economia

Boletim Focus: Mercado reduz projeções da inflação de 2025 para 4,32%

Uber e 99 ficaram mais caros em 2025? Entenda

STF prorroga prazo para aprovar lucros e dividendos isentos de IR até 31 de janeiro de 2026

Finep libera R$ 1,5 bilhão para inovação no 1º semestre de 2026

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: Trabalho remoto não é tendência; é novo paradigma de produtividade

Future of Money

Bonds a US$ 1? Novo token quer democratizar investimento no Brasil

Negócios

Eles transformaram influencers em 'máquinas de venda' e hoje faturam R$ 550 milhões

Pop

Qual era a fortuna de Brigitte Bardot? Filho pode não receber herança