IGP-M fecha 2025 com deflação de 1,05%

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou variação negativa de 0,01% em dezembro e encerrou 2025 com queda acumulada de 1,05%, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 29, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 2024, o indicador havia avançado 6,54%.

De acordo com o economista do FGV Ibre, Matheus Dias, a deflação no ano refletiu a desaceleração da atividade global e o cenário de incerteza, que limitaram repasses de custos. A melhora das safras agrícolas também contribuiu para reduzir preços de matérias-primas. “Apesar disso, os preços ao consumidor seguiram em alta moderada, com pressões concentradas em serviços e habitação, mas que ao longo do ano convergiram para o intervalo de tolerância da meta”, afirmou.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do IGP-M e mede preços no atacado, caiu 0,12% em dezembro, após alta de 0,27% no mês anterior. No acumulado do ano, recuou 3,35%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30%, subiu 0,24% no mês, ligeiramente abaixo da alta de 0,25% em novembro, e fechou 2025 com avanço de 4,08%. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,21% em dezembro e acumulou alta de 6,10% no ano.

O IGP-M considera preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. A meta de inflação do Banco Central é de 3%, medida pelo IPCA. A taxa básica de juros permanece em 15%, maior patamar em quase duas décadas, mas o mercado espera cortes na Selic em 2026.