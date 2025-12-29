Receita Federal paga restituições da malha fina nesta segunda

A Receita Federal realiza nesta segunda-feira, 29, o pagamento das restituições aos contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências em dezembro.

Segundo o órgão, cerca de 249 mil pessoas receberão valores referentes à declaração do Imposto de Renda de 2024, além de restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão atendidos 263.255 contribuintes, com montante de R$ 605,99 milhões.

A consulta das restituições foi liberada no dia 22, pelo site oficial da Receita, onde também está disponível o cronograma de pagamento. A ordem segue critérios previstos em lei:

178.030 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

34.796 contribuintes entre 60 e 79 anos;

29.688 contribuintes sem prioridade;

11.344 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

5.310 contribuintes acima de 80 anos;

4.087 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Os valores serão creditados na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Restituições não pagas neste lote devem ser consultadas no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso haja pendências, é possível enviar uma declaração retificadora para inclusão em lote futuro.

Como saber se caiu na malha fina?

Saber se caiu na malha fina é importante, pois o contribuinte não receberá a restituição enquanto a declaração estiver com inconsistências. Para saber se a sua declaração está nessa situação, é necessário acessar o portal e-CAC ou o aplicativo, com sua conta Gov.br de nível prata ou ouro.

Ao digitar senha e CPF, na lateral esquerda é só clicar em “Meu Imposto de Renda”. Depois, selecione a declaração IRPF 2025 e clique em “Pendências da Malha”. Alí, é possível ver se a declaração caiu na malha fina e por qual motivo ela foi retida.

“Se a declaração está na malha porque você cometeu algum erro no preenchimento ou deixou de informar alguma coisa, você pode fazer uma retificação da sua declaração, desde que ainda não tenha recebido um termo de intimação ou uma notificação de lançamento”, destaca a Receita.