Governo chinês anuncia plano para estimular o consumo e impulsionar a economia interna

O governo chinês revelou, em 16 de março, um plano de medidas especiais para promover o consumo interno e aumentar a capacidade de consumo, com o objetivo de estimular a economia. A segunda maior economia do mundo busca tornar a demanda interna o principal motor e estabilizador do crescimento econômico, almejando a recuperação pós-pandemia e enfrentando desafios econômicos globais.

Plano de Ação Especial para Revitalizar o Consumo

De acordo com a Agência de Notícias Xinhua e o programa de notícias da CCTV, o Gabinete Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e o Gabinete Geral do Conselho de Estado emitiram recentemente o "Plano de Ação Especial para Revitalizar o Consumo". O plano apresenta oito áreas de foco e 30 tarefas principais, estabelecendo medidas específicas em sete grandes ações. Entre elas, destacam-se o aumento da renda dos residentes urbanos e rurais, o apoio à capacidade de consumo e a melhoria da qualidade dos serviços de consumo.

Durante as “Duas Sessões” nacionais deste ano, o governo chinês enfatizou a necessidade de revitalizar o consumo, aumentar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda interna, com o objetivo de fazer da demanda doméstica a principal força motriz e âncora de estabilidade para o crescimento econômico.

Principais Medidas do Plano

Aumento da Renda: A primeira medida do plano é aumentar a renda dos residentes urbanos e rurais. As ações incluem o crescimento razoável dos salários, a ampliação dos canais de renda patrimonial e a implementação de políticas para aumentar a renda dos agricultores, além de combater o problema dos pagamentos atrasados.

Apoio à Criação de Filhos: O plano também aborda o apoio à criação de filhos, propondo a criação de um sistema de subsídios para a criação de filhos, ampliação de recursos educacionais para crianças de famílias migrantes e o aumento dos subsídios financeiros para pensões e seguros médicos básicos. Além disso, a proposta visa implementar totalmente o sistema de pensão individual.

Setor de Consumo de Grandes Itens: Para o consumo de grandes itens, o plano propõe estabilizar o mercado imobiliário, reformar vilas urbanas e habitações precárias, e liberar o potencial de demanda por moradias. A proposta também sugere a transformação do consumo de automóveis, com foco na gestão de uso, e medidas para atender às famílias sem carro que enfrentam dificuldades para obter uma licença de veículo.

Melhoria do Ambiente de Consumo: O plano sugere ainda garantir direitos de descanso e férias, incentivando a conexão entre férias remuneradas e feriados curtos, além de permitir férias flexíveis. Também proíbe a extensão ilegal das horas de trabalho.