China oferece subsídios de até US$ 13.800 para estimular taxa de natalidade

Hohhot, capital da Região Autônoma da Mongólia Interior, no noroeste da China, anunciou um subsídio de até 100 mil yuans (US$ 13.800) para famílias que tenham um terceiro filho. A iniciativa se soma a medidas semelhantes adotadas por outras cidades chinesas na tentativa de conter o envelhecimento populacional.

Detalhes do subsídio e impacto imediato

Segundo detalhes divulgados pela comissão de saúde de Hohhot, famílias que receberam um terceiro filho a partir de 1º de março recebem 10.000 yuans (US$ 1.380) anuais até que a criança complete 10 anos. O programa também prevê um pagamento único de 10.000 yuans para o primeiro filho e um auxílio anual do mesmo valor para o segundo filho até os cinco anos de idade.

O anúncio teve impacto imediato no mercado financeiro. As ações do fabricante de produtos materno-infantis Aiyingshi [SHA: 603214], da gigante de fórmulas infantis Beingmate [SHE: 002570] e da New Hope Dairy [SHE: 002946] subiram até o limite diário de 10%, fechando a 21,29 yuans, 4,62 yuans e 15,30 yuans (US$ 2,94, US$ 0,64 e US$ 2,11) por ação, respectivamente.

Reações ao impacto e análise a longo prazo

Embora os subsídios sejam locais e não façam parte de uma política nacional, representam um sinal positivo para o setor, afirmou Song Liang, analista independente da indústria de laticínios, ao jornal Yicai. No entanto, ele pondera que o impacto na taxa de natalidade a longo prazo ainda é incerto, já que as barreiras sociais e econômicas continuam a desestimular a decisão de ter filhos.

O governo chinês reforçou políticas para estimular a natalidade, incluindo subsídios, ampliação da oferta de serviços de cuidado infantil e investimentos em educação. Até ao momento, 23 províncias e cidades chinesas já testaram programas de incentivos financeiros, embora com valores inferiores aos de Hohhot. Na província de Yunnan, por exemplo, o governo oferece 2.000 yuans (US$ 275) pelo segundo filho e 5.000 yuans (US$ 690) pelo terceiro.

Desafios para a China diante da queda na natalidade

A queda da taxa de natalidade na China representa um desafio para setores como laticínios e produtos materno-infantis. Estudos indicam que os incentivos financeiros podem ajudar a aumentar a disposição das famílias para terem filhos, mas os especialistas alertam que fatores como o custo de vida e as mudanças culturais também desempenham um papel crucial na decisão. [Grifar] A mudança nas preferências e a crescente carga financeira enfrentada pelas famílias são desafios persistentes.