Caça chinês cai de nariz e explode em 'bola de fogo' durante exercício de treinamento; veja o vídeo

Um caça chinês se envolveu em um acidente durante um exercício militar neste sábado, 15. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o avião aparece em queda livre, com o nariz apontado para o chão, e explode em uma enorme bola de fogo, em Hainan, perto de Hong Kong.

O Comando do Teatro Sul da Marinha do Exército de Libertação Popular da China (PLAN) informou que o avião caiu em uma área aberta e ninguém mais foi afetado, confirmando posteriormente que o piloto sobreviveu após ejetar da aeronave.

"O piloto conseguiu se ejetar com sucesso, e nenhum dano colateral foi causado no solo", disse o órgão, acrescentando que uma investigação foi aberta. O Exército de Libertação Popular da China é extremamente sigiloso e raramente divulga informações sobre acidentes.

Conhecido como "Tubarão Voador", o Shenyang J-15 é um caça multifuncional desenvolvido pela China a partir do projeto do Sukhoi Su-33, de origem russa. Projetado para operar em porta-aviões, o J-15 é um caça de quarta geração com capacidade para missões de superioridade aérea e ataque a alvos terrestres e marítimos.

Equipado com motores WS-10, radar avançado e um amplo arsenal de mísseis e bombas guiadas, a aeronave desempenha um papel importante na expansão do poder naval chinês, especialmente no mar do sul da China.

Confira a gravação da queda

A PLAN J-15 fighter jet of the Southern Theater Command has crashed during training in #China. The pilot successfully ejected and is alive. pic.twitter.com/FO6yPApNzb — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) March 15, 2025