Giro do dia: impacto do IOF, INSS e descontos, Sebastião Salgado e Trump versus celulares

Perdeu algum fato nesta sexta-feira? Não se preocupe. Saiba tudo o que de mais importante aconteceu neste 23 de maio de 2025.

Investir no exterior pode ficar três vezes mais caro com aumento do IOF

Quem investe no exterior pode estar perdido no atual cenário de vai-e-volta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Apesar de o governo ter revogado parte das medidas sobre investimentos estrangeiros, investir no exterior deve ficar mais caro -- pelo menos para pessoas físicas.

INSS começa a devolver descontos indevidos a partir de segunda-feira

Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira, 26. Segundo o governo, serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões aos beneficiários.

Trump diz que Samsung e outras marcas de celular também poderão ser taxadas em 25%

Presidente Donald Trump, dos EUA (Giuseppe Cacace/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderá taxar todos os celulares fabricados no exterior e vendidos no país em 25%. "Seria também para a Samsung e para qualquer um que faça o produto. Do contrário, não seria justo", disse Trump a repórteres, durante um evento na Casa Branca nesta sexta-feira, 23.

Sebastião Salgado: conheça fotos marcantes da carreira do brasileiro

Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais renomados globalmente, morreu nesta sexta-feira, 23 de maio. Segundo um amigo próximo, ele sofria de complicações causadas por uma malária contraída nos anos 1990. O artista, que tinha 81 anos, residia em Paris. Ele é uma referência global na fotografia documental, reconhecido por suas imagens em preto e branco que abordam temas sociais, ambientais e históricos de grande impacto.

Ronaldo 'Fenômeno' vende Valladolid a grupo americano por R$ 322 milhões

Nesta sexta-feira, o ex-atacante Ronaldo Nazário anunciou a venda de sua participação majoritária no Real Valladolid a um grupo de investimento americano, respaldado financeiramente por um fundo europeu. A transação, conforme o jornal espanhol Marca, que marca o fim de uma gestão iniciada em 2018, está sujeita à aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha, conforme exigido pela legislação vigente.