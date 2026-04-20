Focus: mercado aumenta projeção da Selic de 12,5% para 13% em 2026

Os analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação e da Selic, a taxa básica de juros, em 2026 e 2027, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20.

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a taxa Selic no fim de 2026 aumentou de 12,5% para 13%, após três semanas de estabilidade. O movimento indica uma revisão nas expectativas para o rumo da política monetária.

O mercado calibra as expectativas para a trajetória da política monetária, em meio à pressão inflacionária esperada com a disparada dos preços de petróleo em decorrência da guerra no Oriente Médio.

A projeção para o fim de 2027 aumentou de 10,50% para 11,0%, após 61 semanas de estabilidade. Em março, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic em 0,25 ponto porcentual, de 15% para 14,75% ao ano, “a primeira redução da taxa de juros em quase dois anos”. O Copom se reúne novamente na próxima semana.

No Focus desta segunda-feira, a mediana para a Selic em 2028 permaneceu em 10,0% pela 13ª leitura seguida. A estimativa para 2029 aumentou de 9,75% para 9,88%. Há um mês, era de 9,50%. Os dados mostram ajustes pontuais nas projeções de longo prazo.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,71% para 4,80%.

Para 2027, a expectativa também teve aumento de 3,91% para 3,99%.

Em 2028 a projeção se manteve em 3,60.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 saiu de 1,85% para 1,86%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas aumentaram a expectativa de 12,5% para 13%.

Em 2027, a projeção foi elavada em 0,5 ponto percentual, para 11%.

A estimativa seguiu em 10% para 2028.

Câmbio

Os economistas diminuiram a expectativa para a cotação do dólar de R$ 5,37 para R$ 5,30 em 2026.

Para 2027, a projeção caiu de R$ 5,40 para R$ 5,35.

Em 2028, a estimativa apresentou queda de R$ 5,46 para R$ 5,40.