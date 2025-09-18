Economia

Fila do INSS sobe e chega a 2,6 milhões em agosto

Alta de agosto na comparação com julho foi de 2,5%

Agência o Globo

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20h40.

A fila de espera por benefícios do INSS aumentou em 65,2 mil novos requerimentos de julho para agosto e atingiu um total de 2,6 milhões no mês, segundo dados do Ministério da Previdência.

Na comparação com junho, que tinha uma fila de 2,4 milhões, o crescimento foi de 183 mil novos requerimentos, uma alta de 7,5% em dois meses.

O INSS enfrenta problemas para reduzir os pedidos por benefícios sociais da Previdência. O tema é caro para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu zerar a fila durante a campanha.

Em 2024 a instituição começou o ano com uma fila de 1,57 milhões e fechou dezembro de 2024 já com 2 milhões de requerimentos. Entre os motivos para o aumento está a greve de servidores.

O Atestemed (atestado on-line), que também contribui para ampliar o número de requerimentos, embora tenha ajudado a reduzir a despesa.

O mecanismo dispensa a realização de perícia médica para afastamento até 180 dias e com isso, o INSS não precisa pagar o benefício de forma retroativa à data do pedido.

Em dezembro do ano passado, acabou o sistema de bônus a servidores, criado no governo Bolsonaro, para reduzir a fila. O benefício foi reeditado este ano para ajudar a lidar com o crescimento de pedidos.

